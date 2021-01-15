Пон Чжун Хо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Пон Чжун Хо поблагодарил организаторов за такую возможность и отметил, что для него «большая честь стать частью прекрасной кинематографической традиции, которую несет фестиваль в Венеции».

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо станет председателем жюри 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября. Об этом сообщили организаторы смотра.

Как председатель жюри и, что более важно, как вечный киноман, я готов восхищаться и аплодировать всем великим фильмам, отобранным фестивалем. Я полон искренней надежды и волнения.

В свою очередь художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера назвал режиссера «одним из наиболее оригинальных и самобытных представителей современного мира кино».

Пон Чжун Хо стал широко известен благодаря картине «Паразиты», за которую получил многочисленные награды, включая «Оскар», «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, «Золотой глобус», премии BAFTA и Гильдии киноактеров США. На его счету больше 15 фильмов, в том числе «Сквозь снег», «Воспоминания об убийстве», «Окча» и «Мать».

В 2020 году Венецианский кинофестиваль стал первым крупным кинофорумом с начала пандемии коронавируса. В основном конкурсе участвовал фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», который получил «Серебряного льва святого Марка». Еще одна российская картина — «Китобой» режиссера Филиппа Юрьева — победила в независимой программе кинофестиваля «Дни Венеции».