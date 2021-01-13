Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян. Правительство пообещало приступить к ней 18 января

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо переходить «от масштабной к массовой вакцинации» от коронавируса. Об этом он сказал во время совещания с членами правительства.

Ссылаясь на отчет кабмина, Путин заметил, что промышленность уже превысила плановый объем выпуска вакцины, а значит, пора делать прививки от COVID-19 всем россиянам. Он поручил членам правительства подготовить соответствующую инфраструктуру и график работы.

«Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких‑то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее работает», — отметил глава страны.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти готовы приступить к ней с понедельника, 18 января. По ее словам, до конца этого месяца в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины.

Массовая вакцинация от коронавируса во всех российских регионах началась в середине декабря. Минздрав зарегистрировал уже две российские вакцины от коронавируса: «Спутник V» НИЦ им. Гамалеи и «ЭпиВакКорону» центра «Вектор». У россиян уже сейчас есть возможность выбрать, каким препаратом делать прививку.

В начале января директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сделали уже более миллиона россиян.