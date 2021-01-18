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Демокассета первой группы участников Radiohead уйдет с молотка. Они записали ее еще в школе

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:13

Демокассета, записанная участниками группы Radiohead в составе их первой группы On a Friday, будет продана на аукционе. Об этом сообщает NME.

На кассете записаны три песни «Promise Me», «Boy in a Box» и «These Chains», которые ни разу не были обнародованы. Прогнозируемая стоимость лота — 2000 фунтов стерлингов. Торги проведет британский дом Omega Auctions 26 января.

Демозапись была сделана в 1986 году, до того, как Джонни Гринвуд стал участником коллектива, в котором тогда уже играл его старший брат Колин. Группа On a Friday существовала, еще когда музыканты учились в абингдонской школе в графстве Оксфордшир. Кассета существует в единственном экземпляре, и последний раз она была продана в 2013 году американскому коллекционеру за те же 2000 фунтов стерлингов.

Ранее Radiohead выпустили коллекцию праздничных онлайн-открыток. Им можно выбрать разное оформление и подобрать из нескольких подписей наиболее понравившуюся. Среди посланий — «Hope for the future» («С надеждой на будущее») «Everything is rosy» («Все радужно»), «In lieu of emptiness» («Вместо пустоты») и «Sunlit uplands still await» («Залитые солнцем возвышенности все еще ждут»).

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