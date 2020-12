Radiohead выпустили праздничные онлайн-открытки

Группа Radiohead выпустила коллекцию праздничных онлайн-открыток. Их можно отправить через сайт коллектива.

Открыткам можно выбрать разное оформление и подобрать из нескольких подписей наиболее понравившуюся. Среди посланий: «Hope for the future» («С надеждой на будущее») «Everything is rosy» («Все радужно»), «In lieu of emptiness» («Вместо пустоты») и «Sunlit uplands still await» («Залитые солнцем возвышенности все еще ждут»).

«Эту праздничную открытку вы можете сделать и разослать знакомым, как старым, так и новым», — говорится в сообщении на сайте.

Артисты пообещали, что ни один элемент данных, введенных в послании, не будет сохранен группой.

Ранее Radiohead выставили на аукцион шляпу фронтмена Тома Йорка, в которой он снялся в клипе на песню «Lotus Flower». Музыканты сообщили в инстаграме, что деньги пойдут на благотворительность.