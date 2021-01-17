В России за сутки выявили 23 586 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 623 случая меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Воронежской областях, Красноярском крае, Вологодской области и Республике Крым.