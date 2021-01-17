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В России за сутки выявили 23 586 случаев коронавируса

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:08

В России за сутки выявили 23 586 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 623 случая меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Воронежской областях, Красноярском крае, Вологодской области и Республике Крым.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 568 209. За последние сутки вылечились 23 440 человек, за все время — 2 960 431. За сутки умер 481 пациент, за все время — 65 566.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 94,5 млн человек, 2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (23,7 млн). На втором и третьем — Индия (10,5 млн) и Бразилия (8,4 млн).

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