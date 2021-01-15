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Университет Джонса Хопкинса: число умерших от COVID-19 в мире превысило 2 млн человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:35

Во всем мире от коронавируса умерли более 2 млн человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

На нынешний момент учреждению известно о смерти 2 002 468 человек. Больше всего жертв пандемии COVID-19 зафиксировано в США — там погибли 390 195 человек. На втором месте в списке стран с самыми серьезными потерями Бразилия (207 095 умерших).

В России, по подсчетам Университета, от коронавируса скончались 63 558 пациентов — это меньше, чем во Франции (70 088 погибших), Италии (81 325), Великобритании (87 448), Мексике (137 916) и Индии (151 918).

Данные российского оперштаба по ситуации с заболеванием указывают на большее число жертв COVID-19 — 64 495 человек. Всего в стране зарегистрированы 2 520 531 пациент с коронавирусом.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, насчитывается 93 518 182 случая заражения COVID-19. Большинство заболевших — в США (23 395 418 человек), Индии (10 527 683) и Бразилии (8 324 294). Россия — на четвертом месте по числу инфицированных.

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