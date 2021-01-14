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Собянин отменил удаленку для старшеклассников. Ученики вернутся в школы 18 января

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:11

C 18 января для учеников 6-11 классов московских школ отменяется удаленное обучение. Об этом в своем блоге сообщил мэр Сергей Собянин.

Транспортные карты учащихся будут разблокированы. Старшеклассники учились из дома с середины октября.

По словам Собянина, чтобы не допустить распространения коронавируса, классы будут вновь переводить на удаленку при выявлении даже одного случая инфекции.

Остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января. Вузы, колледжи, спортивные школы будут работать в дистанционном режиме или продлят каникулы.

Мэр назвал эпидемиологическую обстановку в столице «неопределенной»: число новых случаев заражения снижается, но количество госпитализаций все также остается на высоком уровне. В ближайшие дни прояснится эпидемиологическая тенденция, «что позволит принять решения на более длительный срок», отметил он.

Согласно статистике оперативного штаба, с начала января количество новых заболевших в Москве ежедневно сокращается: в последнюю неделю каждый день выявляли около пяти тысячи новых случаев COVID-19, что примерно соответствует уровню середины октября. При этом в конце декабря коронавирусом каждый день заболевали шесть-семь тысяч москвичей.

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