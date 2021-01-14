«У меня есть ясное осознание, что для меня квир в первую очередь связан с чувствительностью. Я всегда ощущала себя странной, просто искала свой цирк квиров и нашла его. Это мой мир. Теперь я в одной семье с Уэсом Андерсоном, Пон Чжун Хо, Джимом Джармушем, Лукой Гуаданьино , Линн Рэмси , Джоанной Хогг», — рассказала она.

60-летняя британская актриса Тильда Суинтон призналась, что идентифицирует себя как квир-персону. Такое заявление она сделала в интервью для британского Vogue.

Помимо прочего, в интервью Суинтон рассказывает о людях, которые всегда вдохновляли ее. В их числе — умершие модельер Карл Лагерфельд и режиссер Дерек Джармен.

Актриса также говорит, что никогда не мечтала о головокружительной карьере. «Если бы вы спросили меня, когда мне было 10 или 20 лет, я бы сказала, что мои единственные амбиции — это жить в семье, иметь друзей, которые заставляли бы меня смеяться и смеялись бы над моими шутками в ответ, и жить в высокогорье Шотландии с видом на море и с множеством собак», — говорит актриса, отмечая, что ее успех — это результат большого везения.

Тильда Суинтон известна по ролям в таких фильмах, как «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Суспирия», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», «Отель «Гранд Будапешт» и «Выживут только любовники».

Прошлой осенью в прокат вышел короткометражный фильм режиссера Педро Альмодовара «Человеческий голос», главную роль в котором исполнила Суинтон. Прочитать рецензию «Афиши Daily» можно здесь.