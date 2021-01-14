Роскомнадзор попросил журналистов не переводить иностранные слова, созвучные нецензурной лексике

Роскомнадзор опубликовал рекомендацию для СМИ по поводу написания и произношения неблагозвучных иностранных фамилий, имен и географических названий.

Выбор варианта буквального написания или произношения подобных слов всегда остается за редакцией средства массовой информации и отражает уровень культуры и профессионализма журналистов и главных редакторов СМИ.

Однако ведомство фактически попросило журналистов не переводить на русский язык иностранные слова, созвучные нецензурной лексике, относясь к этому «с позиции высоких профессиональных стандартов и с учетом восприятия аудиторией, особенно детской и подростковой».

В заявлении отмечается, что написание таких слов не подпадает под действие закона о СМИ, но «зачастую становится элементом привлечения повышенного внимания к материалам СМИ».

Роскомнадзор поделился рекомендацией после того, как управление ведомства по Саратовской области потребовало от агентства «Свободные новости» убрать со своего сайта комментарий пользователя, упомянувшего название мексиканского города Охуэлос-де-Халиско (по-испански Ojuelos de Jalisco). Позже редакторы удалили комментарий, отметив, что сделали это по требованию Роскомнадзора.