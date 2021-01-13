Саратовский Роскомнадзор посчитал название города в Мексике нецензурной бранью

Управление Роскомнадзора по Саратовской области потребовало от агентства «Свободные новости» убрать со своего сайта комментарий пользователя, упомянувшего название мексиканского города Охуэлос-де-Халиско (по-испански Ojuelos de Jalisco). В ведомстве слово посчитали нецензурным.
Пользователь Мексиканец Педро упомянул Охуэлос-де-Халиско под материалом, в котором читатели сайта играли в «Города». Позже редакторы удалили комментарий, отметив, что сделали это по требованию Роскомнадзора. «Надо бы еще запретить реку Вобля», — написал подписчик по имени РКН.
Руководство «Свободных новостей» обратилось к главе регионального Роскомнадзора Романа Чуйченко с просьбой прокомментировать случившееся, и тот пообещал «разобраться в ситуации».
Ранее Роскомнадзор составил первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов по статье 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента). Штраф, согласно прописанной норме, составляет 50 тыс. рублей для граждан и 500 тыс. рублей для организаций.