Курс биткоина превысил 34 тыс. долларов. Это новый рекорд

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 34 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РИА «Новости».

Биткоин — самая популярная криптовалюта. На ее долю приходится более 70% глобального рынка криптовалют. 16 декабря он впервые преодолел отметку в 20 тыс. долларов, затем курс продолжил расти.

Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2017 года. Тогда биткоин стоил более 19 тыс. долларов.

Как отмечало агентство Reuters, рост биткоина связан с интересом крупных инвесторов, которые видят в нем возможность получения быстрой прибыли и потенциальную безопасную гавань, свободную от инфляции.

Кроме того, помогло усиление надзора за крипторынком со стороны американского регулятора, так как теперь меньше людей считают эту сферу непрозрачной.