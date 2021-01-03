Peacock показал не вошедший отрывок из «Офиса». Это пародия на «Матрицу»

Момент был снят как один из гэгов, которые в шоу показывали перед вступлением. Отрывок стал очередным розыгрышем, который Джим Халперт устроил для Дуайта Шрута. Сотрудники компании Dunder Mifflin убедили своего коллегу в том, что он находися в Матрице, разыграв с ним сюжет первой части одноименной трилогии сестер Вачовски. В конце Дуайту предлагают выбрать между красной и синей пилюлей. Он выбирает синюю, тем самым испортив замысел Джима.

Ролик посвятили памяти скончавшегося в 2018 году актера Хью Дейна, который исполнил в сериале роль начальника охраны Dunder Mifflin Хэнка. Именно ему Джим доверил претвориться в розгырыше братом Морфеуса по имени Дорфеус, то есть, персонажем, которого нет в оригинальных картинах.

Peacock начал показывать вырезанные сцены из «Офиса» 1 января. В этот же день пользователям стали доступны все эпизоды популярного комедийного сериала. Первые два сезона можно посмотреть бесплатно.