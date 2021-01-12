Диснейленд в Калифорнии превратят в центр массовой вакцинации от коронавируса

Власти калифорнийского округа Ориндж превратят Диснейленд в городе Анахайм в центр массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Variety.

Парк развлечений не принимал гостей с марта 2020 года, когда началась пандемия. Отмечается, что он был крупнейшим работодателем в округе. Прививки на его территории начнут делать уже на этой неделе.

Сейчас вакцина доступна для жителей Оринджа, которые соответствуют хотя бы одному из двух прописанных критериев: медицинские работники и пациенты, находящиеся на длительном лечении.

По данным властей, в последние несколько месяцев в Калифорнии резко возросло количество заболевших COVID-19, в итоге превысив 2 млн человек.

В декабре в США одобрили использование вакцины компании Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech. Массовая вакцинация в стране началась 13 декабря.