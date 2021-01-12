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Мосгорсуд смягчил приговор двоим фигурантам дела «Нового величия»

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:59

Мосгорсуд смягчил приговор двоим фигурантам дела «Нового величия», признанным виновными в экстремизме. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Руслану Костыленкову приговор сократили на три месяца — он проведет в заключении 6 лет 9 месяцев. Петру Карамзину срок уменьшили также на три месяца — до 6 лет и 3 месяцев.

Остальным фигурантам наказание оставили без изменений. При этом Анне Павликовой и Марии Дубовик, осужденным условно, снизили испытательный срок на один год.

Люблинский районный суд Москвы огласил приговоры семи фигурантам дела «Нового величия» 6 августа. Всех фигурантов признали виновными в создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК). Троих из них приговорили к реальным срокам: Руслан Костыленков получил 7 лет колонии общего режима, Вячеслав Крюков — 6 лет колонии, Петр Карамзин — 6,5 лет. Оставшимся четырем фигурантам — Дмитрию Полетаеву, Максиму Рощину, Марии Дубовик и Анне Павликовой — назначили условные сроки от 4 до 6,5 лет.

Участников так называемой организации «Новое величие» задержали в середине марта 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества с целью свержения конституционного строя России. Все фигуранты не признавали вину. В начале 2019-го лингвистическая экспертиза не нашла признаков экстремизма в документах «Нового величия». Подробнее о резонансном уголовном деле «Афиша Daily» писала здесь.

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