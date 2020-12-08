Власти Москвы потратят 60 млн рублей на функцию распознавания людей по силуэтам

Московские власти выделили почти 60 млн рублей на то, чтобы научить городскую систему видеонаблюдения отслеживать граждан по силуэтам. Тендеры на создание соответствующего софта разместило на сайте госзакупок принадлежащее столичному Депимуществу АО «Электронная Москва», обратило внимание «МБХ медиа».

Компания объявила два аукциона стоимостью 29,9 млн рублей каждый. В рамках контрактов она намерена получить программный видеодетектор для поиска силуэтов людей в кадре, а также программу для хранения и обработки этих данных.

Согласно документам, новая система должна будет обрабатывать не меньше 30 тыс. протоколов видеоданных с камер Единого центра хранения и обработки данных. Затем она будет задавать каждому силуэту свой трек, по которому человека можно будет искать в базе данных.

Указано также, что власти хотят получить возможность пользоваться системой уже с 1 июля 2021 года. Итоги тендеров подведут 18 декабря.

В феврале 2020 года все московские камеры — а их 160 тыс. — оборудовали технологией распознавания лиц. Система работает на основе разработки российской компании NtechLab. На сайте организации говорится, что в ближайшее время она представит технологию детектирование силуэта и пути человека, проходящего мимо камеры.