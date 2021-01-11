Вышел трейлер сериала «Клариса». Это продолжение фильма «Молчание ягнят»

Телеканал CBS выпустил трейлер сериала «Клариса», продолжающего фильм «Молчание ягнят». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
Действие сериала развернется в 1993 году, через год после событий «Молчания ягнят». Главной героиней шоу стала агент ФБР Клариса Старлинг, которая вновь займется поимкой серийных убийц.
Над сценарием поработали продюсеры «Звездного пути» Алекс Курцман и Дженни Люмет. Главную роль исполнила Ребекка Бридс, известная по шоу «Древние».
В проекте также снялись Майкл Кадлиц («Ходячие мертвецы»), Лукка Де Оливейра («Каратель»), Кэл Пенн («Гарольд и Кумар уходят в отрыв»), Ник Сэндоу («Оранжевый — хит сезона»), Девин А.Тайлер («Судная ночь») и Марни Карпентер («Мыслить как преступник»). Премьера намечена на 11 февраля.
Фильм «Молчание ягнят» вышел в 1990 году. Главные роли в нем исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс, которые получили за них премии «Оскар». Всего картина выиграла в пяти номинациях главной американской кинопремии.
Клариса Старлинг также появляется в фильме «Ганнибал» 2001 года. В нем героиню сыграла Джулианна Мур.