Вышел трейлер сериала «Клариса». Это продолжение фильма «Молчание ягнят»

Действие сериала развернется в 1993 году, через год после событий «Молчания ягнят». Главной героиней шоу стала агент ФБР Клариса Старлинг, которая вновь займется поимкой серийных убийц.

Телеканал CBS выпустил трейлер сериала «Клариса», продолжающего фильм «Молчание ягнят». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Над сценарием поработали продюсеры «Звездного пути» Алекс Курцман и Дженни Люмет. Главную роль исполнила Ребекка Бридс, известная по шоу «Древние».

В проекте также снялись Майкл Кадлиц («Ходячие мертвецы»), Лукка Де Оливейра («Каратель»), Кэл Пенн («Гарольд и Кумар уходят в отрыв»), Ник Сэндоу («Оранжевый — хит сезона»), Девин А.Тайлер («Судная ночь») и Марни Карпентер («Мыслить как преступник»). Премьера намечена на 11 февраля.

Фильм «Молчание ягнят» вышел в 1990 году. Главные роли в нем исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс, которые получили за них премии «Оскар». Всего картина выиграла в пяти номинациях главной американской кинопремии.

Клариса Старлинг также появляется в фильме «Ганнибал» 2001 года. В нем героиню сыграла Джулианна Мур.