Главную роль в сиквеле сыграет австралийская актриса Ребекка Бридс , известная по сериалам «Древние» и «Милые обманщицы». Спродюсируют шоу Алекс Куртцман («Иллюзия обмана», «Игра Эндера») и Дженни Люмет («Звездный путь: Дискавери»).

Сериал расскажет от жизни агента ФБР Кларис Старлинг после событий фильма «Молчания ягнят». Героине придется обрести собственный голос и справиться с травмами прошлого, преследующими ее.

В шоу снимутся Майкл Кудлиц («Ходячие мертвецы»), Лукка де Оливейра («Каратель»), Кэл Пенн («Гарольд и Кумар уходят в отрыв»), Ник Сэндоу («Оранжевый — хит сезона»), Девин Тайлер («Судная ночь») и Марни Карпентер («Мыслить как преступник»).