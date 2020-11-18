Правительство Якутска продаст здание мэрии и переедет в опенспейс, чтобы сэкономить бюджет

Власти Якутска решили продать здание городской администрации, чтобы сэкономить бюджетные средства. Об этом заявила в инстаграме мэр города Сардана Авксентьева.

По ее словам, городским чиновникам необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Вместо него администрация намерена построить недорогое, в формате опенспейса.

«Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга», — описывает проект Авксентьева.

Градоначальница добавляет, что к старому зданию уже проявили интерес потенциальные покупатели. Процедуру продажи, по ее словам, нужно провести открыто и с соблюдением всех норм. «А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать «по дешевке» друзьям или родственникам», — пояснила мэр.

Кроме того, якутские чиновники начнут в скором времени использовать такси для служебных поездок. «Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета», — говорит Авксентьева.