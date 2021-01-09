В мае выйдет трибьют-альбом «Modern Love» в память о Дэвиде Боуи

Британский лейбл BBE Music анонсировал выход трибьют-альбома «Modern Love», на котором собраны каверы зарубежных артистов на песни Дэвида Боуи. Об этом пишет Pitchfork.

В записи пластинки приняли участие около 20 групп и исполнителей, в том числе Khruangbin, Kit Sebastian, Джефф Паркер, Хеладо Негро и другие.

К тому же лейбл поделился первым синглом, вошедшим в «Modern Love» — это кавер группы We Are KING на песню «Space Oddity».