В мае выйдет трибьют-альбом «Modern Love» в память о Дэвиде Боуи

Британский лейбл BBE Music анонсировал выход трибьют-альбома «Modern Love», на котором собраны каверы зарубежных артистов на песни Дэвида Боуи. Об этом пишет Pitchfork.
В записи пластинки приняли участие около 20 групп и исполнителей, в том числе Khruangbin, Kit Sebastian, Джефф Паркер, Хеладо Негро и другие.
К тому же лейбл поделился первым синглом, вошедшим в «Modern Love» — это кавер группы We Are KING на песню «Space Oddity».
Как отмечает издание, BBE Music собрал этот трибьют, чтобы подчеркнуть связь Боуи со звуками соула, джаза, фанка, госпела и R&B, которые повлияли на его творчество.
Накануне песни Дэвида Боуи появились в тиктоке: теперь пользователи могут добавлять в свои ролики отрывки композиций из плейлиста, в который вошли «Let’s Dance» и «Space Oddity». Песни добавили по случаю 74-летия музыканта и пятилетия его последнего альбома «Blackstar», вышедшего в 2016 году.