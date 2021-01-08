На востоке Китая нашли окаменелости динозавра с кладкой яиц возрастом около 70 млн лет

В провинции Цзянси на востоке Китая ученые обнаружили редкие окаменелости динозавра с кладкой яиц. Об этом сообщает ТАСС.

Возраст останков составляет около 70 млн лет. Речь идет об окаменелости взрослой особи динозавра семейства тероподов. Животное нашли с кладкой яиц с эмбрионами и гнездом. Рептилия на месте раскопок лежала на кладке яиц, как птица.

По словам сотрудника Юньнаньского университета Би Шуньдуна, находка позволяет лучше понять процесс вылупления детенышей динозавров семейства тероподов. Исследования показали, что эмбрионы в кладке находятся на разной стадии развития, что свидетельствует об их несинхронном появлении на свет.

Ранее палеонтологи нашли в Бразилии останки ранее неизвестного вида динозавров. Животное отличалось необычным внешним видом: на спине у него был гребень из перьев, а из каждого плеча торчали по два жестких шипа, которые, предположительно, использовались для привлечения партнеров.