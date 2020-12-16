В Бразилии нашли останки нового вида динозавра. У него были перья для привлечения партнеров

Животное отличалось необычным внешним видом: на спине у него был гребень из перьев, а из каждого плеча торчали по два жестких шипа.

Палеонтологи нашли в Бразилии останки ранее неизвстного вида динозавров. О находке сообщается в журнале Cretaceous Research.

«Скорее всего, самцы использовали их, чтобы привлекать внимание самок, выяснять отношения с другими самцами или же для отпугивания потенциальных врагов», — рассказал профессор Портсмутского университета в Великобритании Дэвид Мартилл.

Специалисты назвали животное Ubirajara jubatus. Первая часть имени на коренном бразильском языке означает «повелитель копья». Латинское jubatus указывает на наличие гребня из перьев на спине.

Животное, длина тела которого былы около полуметра, жило примерно 110 млн лет назад. По словам ученых, они могли управлять своими шипами, например, складывать их, чтобы не повредить в густом лесу. Кроме того, они, предположительно, использовали их для взаимодействия с сородичами.

Динозавра нашли на северо-востоке Бразилии, где добывали известняк для тротуарной плитки. Это первая подобная окаменелость, найденная на территории Южной Америки. Ранее пернатых динозавров находили в Китае и Германии.

Ранее палеонтологи из Саутгемптонского университета обнаружили новый вид родственной тираннозаврам древней рептилии. Животное жило в меловый период, примерно 115 млн лет назад. Скорее всего, он достигал четырех метров ростом. У динозавра были специальные воздушные мешочки, которые сейчас встречаются у некоторых птиц.