Saweetie и Doja Cat рассказывают о крепкой дружбе в клипе «Best Friend»

В видео артистки катаются на джипе, танцуют и кидаются деньгами в стрип-клубе. Кроме того, в клипе показаны детские фотографии, на которых они вместе проводят время.

Американские рэп-исполнительница Saweetie выпустила клип на песню «Best Friend», записанную совместно с Doja Cat. Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

«Best Friend» — второй сингл с готовящегося к выходу альбома «Pretty Bitch Music». Первый сингл, «Back to the Streets», записанный с Jhené Aiko, вышел в октябре прошлого года.

Ранее Doja Cat снялась в клипе «Baby, I’m Jealous» певицы Биби Рексы. Трек должен стать частью ее нового альбома, о дате выхода которого пока не известно.