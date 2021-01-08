В Украине ввели жесткий карантин

В Украине с 8 января вступили в силу жесткие ограничения, направленные на снижение распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.

Карантин будет действовать до 24 января. Запрещена работа общепитов, за исключением обслуживания на вынос, торгово-развлекательных центров, учреждений бытового обслуживания, культуры. Спортивные организации смогут проводить только тренировки национальных сборных команд.

Закрыты учебные заведения, но детские сады будут открыты. Продолжат работать магазины товаров первой необходимости, аптеки, зоомагазины, банки и АЗС. Предприятиям рекомендовали перейти на дистанционный режим работы.

«Это решение — компромисс между насущной потребностью замедлить распространение COVID-19 и сохранением привычного образа жизни граждан», — заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего по счету локдауна. С 5 января жителям страны можно выходить лишь за покупками, ко врачу или для занятий спортом. Непродовольственные магазины и заведения общепита останутся закрытыми, все школы и колледжи страны перейдут на удаленный режим обучения.