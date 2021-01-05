В Великобритании вводят третий по счету локдаун из‑за роста заражений COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего по счету локдауна. Об этом пишут Reuters и Би-би-си со ссылкой на телеобращение премьера к нации.

Необходимость жестких мер Джонсон объяснил ростом заболеваемости COVID-19, вызванной новым штаммом коронавируса. «Пока я обращаюсь к вам сегодня вечером, наши больницы находятся под большим давлением COVID-19, чем когда‑либо с начала пандемии», — заявил политик.

Правительство призвало граждан Великобритании оставаться дома. С 5 января им можно выходить лишь за покупками, ко врачу или для занятий спортом. Непродовольственные магазины и заведения общепита останутся закрытыми, все школы и колледжи страны перейдут на удаленный режим обучения.

В Англии ограничения будут действовать как минимум до середины февраля, в Шотландии — до конца января. Постепенное снятие режима изоляции будет возможно, если вакцинация населения станет достаточно массовой, а количество смертей будет соответствовать ожидаемым показателям.

К середине следующего месяца британские власти планируют привить четыре приоритетные группы населения: жителей домов престарелых, медиков, пожилых людей и больных тяжелыми хроническими заболеваниями.

В понедельник в Великобритании сообщили о рекордных 58 784 случаях коронавируса за сутки, уже неделю суточный прирост заболевших превышает 50 тыс. Общее число заболевших в стране достигло 2 млн 700 тыс, умерли от COVID-19 более 1,8 млн британцев.