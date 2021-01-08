Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Organic Shop Андрей Трубников

Ушел из жизни создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников, пишет РБК со ссылкой на его пресс-секретаря. Бизнесмену был 61 год.

Причина смерти Трубникова неизвестна. По данным телеграм-канала Mash, предприниматель умер в своем доме.

Андрей Трубников — основатель компании «Первое решение», выпускающей косметику на основе натуральных трав и растений под брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica, Organic Shop и Planeta Organica.

Марку «Рецепты бабушки Агафьи» Трубников запустил в 2002 году, шесть лет спустя появилась Natura Siberica. В 2012 году была открыта одноименная розничная сеть, которая на данный момент насчитывает больше 50 точек в России и за границей. Под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.

В 2019 году совокупная выручка производителя, по его собственным данным, составила 14 млрд рублей.

Летом 2020-го The Bell писал, что суд арестовал 65 брендов «Первого решения» по иску компании «Эн+ Рециклинг», входившей в группу En+ предпринимателя Олега Дерипаски. Причиной разбирательства стал пожар на Дмитровском заводе, который произошел в марте прошлого года.