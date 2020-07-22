65 брендов компании Natura Siberica были арестованы

65 брендов Natura Siberica, а также автомобили компании были арестованы, сообщает The Bell. Среди замороженных брендов самые известные — «Рецепты бабушки Агафьи» и Organic Shop, а также названия продуктов из этих линеек.

Ранее один из крупнейших производителей косметики в России получил иск на 4,5 млрд рублей. По данным The Bell, иск был подан компанией «Эн+ Рециклинг», входившей в группу En+ предпринимателя Олега Дерипаски. В En+ причастность к иску отрицают.

Суд ввел ограничительные меры в отношении 65 брендов компании «Первое решение», принадлежащей юридическому лицу Natura Siberica, и теперь компания не может продавать их и переоформлять на другие юридические лица.

Причиной разбирательства стал пожар на Дмитровском заводе, который произошел в марте. Сам завод принадлежал компании «Эн+ Рециклинг», которая сдавала часть помещений фирме «Первое решение». Возгорание произошло именно на этой части завода. В результате пожара было уничтожено 80% построек промзоны.