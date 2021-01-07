Twitch удалил эмоцию PogChamp, посчитав, что ее автор призывал к беспорядкам в США

Twitch удалил одну из самых популярных эмоций на платформе — PogChamp, прототипом для которой стал стример Райан «Gootecks» Гутьеррес. Свое решение сервис объяснил тем, что Гутьеррес оправдывал дальнейшее насилие со стороны сторонников Трампа.

После убийства одной из демонстранток во время штурма Капитолия стример написал в твиттере: «Пройдут ли гражданские волнения из‑за женщины, казненной сегодня в Капитолии, или #MAGAMartyr погибла напрасно? (MAGA — аббревиатура лозунга Дональда Трампа «Make America Great Again», Martyr — мученица, — Прим. ред.)».

По словам представителей Twitch, они хотят, чтобы PogChamp и дальше использовали на платформе. Значение этого эмодзи, заявили в компании, гораздо больше, чем изображенный на нем человек, и оно занимает важное место в культуре Twitch. В ближайшее время сервис планирует разработать вместе со стримерами новый смайл на замену PogChamp с Гутьерресом.

Райан Гутьеррес — профессиональный игрок в Street Fighter, чья удивленная реакция стала популярным эмодзи на Twitch. Чаще всего стримеры используют его во время неожиданных моментов в файтингах.