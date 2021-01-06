Выплаты на детей в малоимущих семьях увеличат до прожиточного минимума

В России вводят трехступенчатую систему пособий для малоимущих семей, которые воспитывают детей от трех до семи лет. Если раньше они получали по 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, то сейчас некоторым из них будут платить 75% или 100% от прожиточного минимума, в зависимости от доходов семьи. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Стандартным размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума. Если и это увеличенное пособие также не выводит семью из числа нуждающихся, то родители будут получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка», — сказал он.

Заявления на выплаты в повышенном размере начнут принимать с 1 апреля 2021 года, но рассчитывать пособия будут с 1 января. Если органы социальной защиты примут заявление, то в апреле граждане, подавшие его, получат не только увеличенную выплату, но и доплату за первый квартал.

Котяков добавил, что единовременные пособия в пять тысяч рублей на ребенка, которые Путин выделил из‑за пандемии, до Нового года получили семьи, воспитывающие 13,6 млн детей. Это, по словам чиновника, 96% от общего числа семей, имеющих право на данную выплату. Те, кто еще их не получил, могут до 1 апреля подать заявление через портал госуслуг, обратившись в МФЦ или органы соцзащиты.