Ученые смоделировали процесс образования Луны. Миллиарды лет назад в Землю врезалась древняя планета

Большинство астрономов уверены, что молодую Землю атаковал около 4,5 млрд лет назад объект размером с Марс под названием Тейя, после чего из обломков образовалась прото-Луна. Вращаясь вокруг Земли, она остыла и собрала обломки с орбиты. Тогда спутник былы значительно ближе, чем сейчас.

Ученые из Даремского университета в Великобритании показали процесс образования Луны. Ролик с моделированием суперкомпьютера можно посмотреть на ютьюбе.

Исследователи изучили широкий перечень возможных условий, среди которы отсутствие вращения и быстрое вращения, а также скользящие или более прямые удары. Моделирование проверило эффект от удара невращающейся Тейи, который показал появление спутника массой примерно 80% Луны. Добавление небольшого вращения создало симуляцию выхода Луны на орбиту вокруг Земли. При этом, некоторые из рассмотренных вариантов столкновений Земли и Тейи продемонсрировали слияние Земли и Тейи.

Ранее специалисты NASA нашли воду на освещенной стороне Луны. Это открытие очень важно в контексте будущих миссий, в том числе по высадке людей на поверхность спутника Земли.