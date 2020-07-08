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Вышел трейлер фильма «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова

Семён Гудошников
Сегодня в 13:05

На ютьюб-канале российского подразделения Sony Pictures появился первый тизер-трейлер фильма «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова.

«Петровы — самая обычная семья. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма», — говорится в описании ролика.

Режиссером и автором сценария картины выступил Кирилл Серебренников, в ролях снялись Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов и другие. Выход фильма намечен на 2021 год, точная дата премьеры пока не сообщается.

Роман «Петровы в гриппе и вокруг него» впервые был опубликован в 2016 году. Книга получила премии «Национальный бестселлер» и «НОС», а также стала финалистом «Большой книги». Прочитать интервью «Афиши Daily» с Алексеем Сальниковым можно здесь.

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