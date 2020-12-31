Власти Москвы призвали агрегаторов такси не завышать цены в новогодние праздники

Департамент транспорта Москвы призвал столичных агрегаторов такси не завышать цены на поездки в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, что предновогоднее время особенное, а законы не регулируют тарифы, и все же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок», — заявили в Дептрансе, отметив, что зимой операторы такси завышают цены так, что они «перестают быть комфортными для пассажиров».

По словам представителей Дептранса, такси — «важная часть транспортной экосистемы города», а зимой спрос у пассажиров на него растет.

Ранее Дептранс заявил, что проезд в московском метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным. Власти Москвы также сделали бесплатной парковку в столице с 1 по 9 января. А вот 31 декабря она будет платной.