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Московское метро и МЦК будут работать бесплатно в новогоднюю ночь

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:05

В новогоднюю ночь проезд в столичном метро и на Московском центральном кольце (МЦК) будет бесплатным. Об этом сообщается в телеграм-канале дептранса.

«По традиции для москвичей мы украсим весь Московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Бесплатными станут и парковки — c 1 по 9 января», — рассказал глава департамента и заммэра Максим Ликсутов.

Отмечается, что с 21 декабря по Кольцевой линии метро начинает ходить специальный новогодний поезд. К тому же в ближайшее время обещают украсить гирляндами трамваи и электробусы.

В Москве из‑за пандемии коронавируса отменены традиционные праздничные гуляния, ярмарки и фестивали. Кроме того, в новогоднюю ночь не будут работать кафе, рестораны и бары.

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