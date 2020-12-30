В районе президентского дворца в Йемене прогремел взрыв

В йеменском городе Адене прогремел взрыв в районе президентского дворца «Эль-Маашик». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в здание перевезли министров правительства страны. Других подробностей пока что нет.

Сегодня в аэропорту Адена разорвались три минометных снаряда в момент прибытия туда нового правительства. СМИ сообщили о пострадавших и погибших, не уточняя данных. Никто из членов нового кабмина не пострадал: они находились в только что приземлившемся самолете. В президентский дворец их перевезли под усиленной охраной.

Новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика. 26 декабря кабмин принес присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.

С 2014 года в Йемене идет гражданская война между шиитскими повстанцами хуситами и правительственными войсками. Конфликт берет начало в 2004 году, когда хуситы выступили против альянса властей Йемена с США и за восстановление теократической монархии, существовавшей в Северном Йемене до военного переворота 1962 года.