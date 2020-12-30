В йеменском аэропорту произошли взрывы после прилета нового правительства страны

По меньшей мере 27 человек погибли в результате атаки на аэропорт Адена. Об этом телеканалу Al Hadath сообщил представитель правительства Йемена, передает ТАСС.
В аэропорту города Адена разорвались три минометных снаряда в момент прибытия туда нового правительства. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По информации СМИ, есть пострадавшие и погибшие, но точных данных пока нет. Предварительно сообщается, что никто из членов нового кабмина не пострадал. Когда происходили взрывы, они находились в только что приземлившемся самолете. Позже их увезли из воздушной гавани под усиленной охраной в президентский дворец «Эль-Маашик».
Мины угодили в зал прилета, откуда начал выходить густой дым. Один из снарядов упал на взлетно-посадочной полосе.
Новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика. 26 декабря кабмин принес присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.
С 2014 года в Йемене идет гражданская война между шиитскими повстанцами хуситами и правительственными войсками. Конфликт берет начало в 2004 году, когда хуситы выступили против альянса властей Йемена с США и за восстановление теократической монархии, существовавшей в Северном Йемене до военного переворота 1962 года.