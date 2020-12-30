В йеменском аэропорту произошли взрывы после прилета нового правительства страны

В аэропорту города Адена разорвались три минометных снаряда в момент прибытия туда нового правительства. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По информации СМИ, есть пострадавшие и погибшие, но точных данных пока нет. Предварительно сообщается, что никто из членов нового кабмина не пострадал. Когда происходили взрывы, они находились в только что приземлившемся самолете. Позже их увезли из воздушной гавани под усиленной охраной в президентский дворец «Эль-Маашик».