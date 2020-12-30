У Басты вышел клип на песню «На маяке»

Выдержанная в регги-стилистике песня вошла в альбом «Баста 40». Клип на нее рассказывает историю молодой влюбленной пары, которая живет в одной квартире.

Российский рэпер Василий Вакуленко , известный под псевдонимом Баста, выпустил новый клип на трек «На маяке», записанные вместе с Е!Вакуленко. Посмотреть его можно на ютьюбе .

Альбом «Баста 40» вышел у рэпера в конце ноября. На пластинке 23 трека, среди них — фиты с ATL, Скриптонитом, Noize MC, Эрикой Лундмоен, Anikv, Moscow Gospel Team, T-Fest и другими артистами.

Сам Вакуленко назвал альбом рассказом о себе и чертой, подведенной под половиной его жизни. Рэпер уточнил, что «Баста 40» — первый альбом, который ему самому нравится от начала до конца.

Через некоторое время после выхода альбома Баста провел концерт в Ледовом дворце, собравший более 10 тысяч человек. Многим это показалось неправильным на фоне коронавируса. «Афиша Daily» разбиралась, с кого стоит спрашивать за концерт посреди пандемии.