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В Москве студентам и пожилым людям, сделавшим прививку от COVID-19, разблокируют социальные карты

Анастасия Цой
Сегодня в 9:35

В Москве люди старше 65 лет и студенты смогут вновь пользоваться социальными картами для льготного проезда в общественном транспорте после того, как сделают прививку от COVID-19. Соответствующий указ Сергея Собянина опубликован на сайте мэрии столицы.

Социальные карты разблокируют через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Для студентов колледжей и вузов старше 18 лет запись на вакцинацию открывается сегодня, 30 декабря. Использование вакцины для несовершеннолетних невозможно, так как пока не получило одобрение Минздрава России.

Социальные карты после получения вакцины разблокируют также людям с хроническими заболеваниями, из‑за которых необходимо соблюдать домашний режим.

«Давайте будем максимально осторожны в предстоящие дни, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. И давайте не будем откладывать прохождение вакцинации от COVID-19. <…> Прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января», — написал на своем сайте Собянин.

В Москве действие социальных транспортных карт приостановили в начале октября для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» в столице начали 5 декабря. Недавно создатели российской вакцины выпустили ее первую рекламу.

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