Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выпустили специальный подкаст, приуроченный к новогодним праздникам. Об этом сообщает Deadline.

В выпуске приняло участие множество знаменитостей, среди которых певец сэр Элтон Джон, шоумен Джеймс Корден, писатель Мэтт Хейг и актер Тайлер Перри.

В подкасте обещают рассказать личные курьезные и вдохновляющие истории, а также представят несколько сюрпризов. Шоу вышло на платформе Spotify, но сейчас оно недоступно для прослушивания в России.

Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт на создание подкастов для Spotify в декабре уходящего года. В полной мере проект запустят в 2021 году.