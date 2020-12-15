Принц Гарри и Меган Маркл начнут создавать подкасты для Spotify

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подписали многолетний эксклюзивный контракт со стриминговым сервисом Spotify. Об этом сообщил CNBС.

В ближайшее время герцог и герцогиня Сассекские начнут создавать подкасты для платформы. Первое шоу будет называться Achewell Audio. Его пилотный, праздничный выпуск выйдет уже в декабре.

В полной мере подкаст запустят в 2021 году. 15 декабря Гарри и Меган опубликовали трейлер шоу: в нем они признаются, что хотят рассказать в своем проекте истории самых разных людей и дать возможность аудитории «услышать голоса, которые они ранее никогда не слышали».

«Так много людей прошли через столько боли в этом году, испытывая потери и ощущая огромную неопределенность. Но, кажется, это нужно было, чтобы увидеть, что 2020 год связал нас так, как мы никогда бы не могли представить: через бесконечное число актов сострадания и доброты», — сказал принц Гарри.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские подписали контракт с Netflix. Их продюсерская компания будет выпускать документальные фильмы, сериалы, художественные картины и детские программы для платформы. В том числе — реалити-шоу о жизни Гарри и Меган.