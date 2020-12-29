В отношении Алексея Навального возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального. Об этом говорится на сайте ведомства.

Навальному предъявлено обвинение по части 1 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следователей, он потратил на личные нужды более 356 млн рублей, собранные в качестве пожертвований на нужды «Фонда борьбы с коррупцией», «Фонда поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонда организации и координации защиты прав граждан», «Фонда правового обеспечения граждан» и «Фонда защиты прав граждан «ШТАБ». Всего для организаций было собрано более 588 млн рублей.

Навальный прокомментировал сообщение СК о возбуждении дела и написал в твиттере: «Путин, похоже, просто бьется в истерике».

Вчера Главное управление ФСИН по Москве пригрозило обратиться в суд с просьбой заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, если он не явится в филиал ведомства в 9 часов утра 29 декабря.

В сообщении УФСИН говорится, что политик «не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции».

«В журнале «Ланцет» 22 декабря 2020 года опубликована статья на основе материалов германской клиники «Шарите», собранных по результатам лечения гражданина Российской Федерации Навального А.А. Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники «Шарите» 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни», — заявили в ведомстве.

Навальный расценил сообщение ФСИН как официальное признание его отравления со стороны государства. «ФСИН, ссылаясь на статью в «Ланцете» требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен «Новичком». Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело?» — спрашивает политик.