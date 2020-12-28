ФСИН пригрозила заменить Навальному условный срок на реальный, если он за сутки не вернется в Москву

Главное управление ФСИН по Москве пригрозило обратиться в суд с просьбой заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, если он не явится в филиал ведомства в 9 часов утра 29 декабря. Об этом написал в твиттере адвокат политика Вадим Кобзев.

В сообщении УФСИН говорится, что Навальный «не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции».

«В журнале «Ланцет» 22 декабря 2020 года опубликована статья на основе материалов германской клиники «Шарите», собранных по результатам лечения гражданина Российской Федерации Навального А.А. Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники «Шарите» 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни», — заявили в ведомстве.

Навальный расценил сообщение ФСИН как официальное признание государством его отравления. «ФСИН, ссылаясь на статью в «Ланцете» требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен «Новичком». Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело?» — спрашивает политик.

Уголовное дело на Алексея Навального и его брата Олега завели в 2012 году. По версии гособвинения, компания Навальных «Главподписка» оказала услуги «Ив Роше» по завышенным ценам, нанеся ей ущерб в 55 млн рублей.

Несмотря на отказ представителей «Ив Роше» от претензий к «Главподписке», 30 декабря 2014 года Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам условно с испытательным сроком на пять лет, а его брата к трем с половиной годам тюрьмы. Позже испытательный срок политика увеличили на год — он заканчивается 30 декабря 2020 года.

В 2017 году Европейский суд по правам человека назвал судебное разбирательство по делу «Ив Роше» несправедливым и обязал российские власти выплатить братьям компенсации. В апреле 2018 года Верховный суд России признал приговор законным и оставил его в силе, но компенсации Навальным все же выплатили.