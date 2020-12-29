Юлия Цветкова возглавила рейтинг самых влиятельных фигур в российском искусстве по версии «Артгида»

Художница и активистка Юлия Цветкова возглавила топ-50 самых влиятельных людей в российском искусстве в 2020 году по версии журнала «Артгид».

«Благодаря своей деятельности Цветковой удалось привлечь внимание к темам, до сих пор считающимся табуированными в российском обществе, а также обнажить механизмы репрессивной государственной машины, которая приравнивает искусство к порнографии и считает возможным преследовать художников. Кроме того, в этом году она вошла в список ста самых влиятельных женщин мира, составленный всемирной службой Би-би-си, а ее работу приобрел в свою коллекцию Музей Стеделейк (Амстердам)», — пишет «Артгид».

Цветкова возглавила рейтинг после того, как директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, который занял первое место по итогам голосования жюри, попросил отдать его место художнице.

На этом настаивал в своем письме «Артгиду» и художник, один из основателей и наставников «Школы Вовлеченного Искусства» в Петербурге Дмитрий Виленский.

«Имя этой художницы, нагло преследуемой государством по фальсифицированному обвинению, в котором занятие искусством приравнивается к распространению порнографии, стало маркером положения современного искусства в России», — писал он.

В пятерку рейтинга также вошли директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, сооснователь музея современного искусства «Гараж» Роман Абрамович, генеральный директор фонда V–A–C и комиссар павильона России на Венецианской архитектурной биеннале, перенесенной на 2021 год, Тереза Мавика и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Полный список можно посмотреть здесь.

На Юлию Цветкову завели три административных дела о пропаганде ЛГБТК+ среди несовершеннолетних и одно уголовное — о распространении порнографии. Поводом для последнего стали художественные изображения вульв, которые она публиковала в паблике «Монологи вагины». Художнице грозит до шести лет лишения свободы.

С ноября прошлого года по март 2020-го Цветкова находилась под домашним арестом, затем его сменили на подписку о невыезде. В апреле арт-активистка стала лауреатом премии Freedom of Expression в номинации «Искусство».