Forbes назвал российских миллиардеров, сильнее всех обедневших в 2020 году

Forbes назвал российских миллиардеров, сильнее прочих обедневших в 2020 году. В антирейтинг вошли десять человек, которые в сумме потеряли за год почти 17,6 млрд долларов.

По словам издания, последние 12 месяцев были сложными практически для всех нетехнологичных сфер бизнеса. Негативно сказались на компаниях не только пандемия коронавируса, но и падение цен на нефть.

Больше всего в 2020 году потерял президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, его состояние уменьшилось на 4,08 млрд долларов — теперь оно насчитывает 19,17 млрд долларов. В топ-3 антирейтинга также попали председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко — они лишились 3,55 млрд и 2,33 млрд долларов соответственно.

В список Forbes включили вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна (минус 1,75 млрд долларов), главу «РуссНефти» Михаила Гуцериева (минус 1,68 млрд), Самвела Карапетяна (минус 1,53 млрд), Игоря Алтушкина (минус 1,33 млрд), Олега Дерипаску (минус 1,07 млрд), Владимира Богданова (минус 1 млрд), Года Нисанова и Зараха Илиева (минус 990 млн у каждого).

Ранее Forbes опубликовал перечень самых разбогатевших российских миллиардеров года. Лидером этого рейтинга оказался акционер золотодобывающей компании «Полюс» и член Совета Федерации Сулейман Керимов.