Forbes опубликовал рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров, заработавших в 2020 году больше всего. Его возглавил член Совета Федерации Сулейман Керимов.

Состояние Керимова и его семьи увеличилось за год почти вдвое — с 11,55 до 20,9 млрд долларов. Это произошло благодаря росту цен на золото: Керимов владеет 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс».

Второе место в рейтинге занял совладелец сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин. Он разбогател в 2020 года на 5,4 млрд долларов. Чуть меньше заработал акционер «Металлоинвеста» и Байкальской горной компании Алишер Усманов (2,636 млрд долларов).

Также в перечень самых успешных бизнесменов года вошли гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин (2,758 млрд долларов), председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (2,466 млрд) и владелец компании «Биокад» и научно-исследовательского центра «Генериум» Виктор Харитонин (1,226 млрд) — именно его предприятия выпустили вакцину от коронавируса «Спутник V» и препарат для лечения пациентов с тяжелой формой COVID.