В Великобритании ограничат рекламу нездоровой пищи и запретят бесплатный долив сладкой газировки

Великобритания с апреля 2022 года запретит рекламные акции формата «купи один, получи второй бесплатно» для продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли, а также бесплатный долив сладких газированных напитков. Об этом пишет Reuters.

Эти меры приняты для борьбы с ожирением. Также правительство определит, где именно могут размещаться рекламные акции вредных продуктов: например, их запретят на входах в магазины и кассах. «Создание среды, которая помогает каждому чаще есть более здоровую пищу, имеет решающее значение для улучшения здоровья нации», — заявила министр здравоохранения Джо Черчилль.

Ограничения на рекламные акции будут действовать только в отношении компаний, в которых работает более 50 человек, и к заведениям площадью более 185 квадратных метров.

В департаменте здравоохранения отметили, что акции помогают людям экономить, но также способствуют излишнему потреблению. Британцы покупают на 20% больше джанк-фуда, чем им действительно надо.

В правительстве заявили, что ожирение — одна из самых серьезных проблем здравоохранения Великобритании. Почти две трети взрослого населения страны имеет избыточный вес, а каждый третий ребенок, заканчивающий начальную школу, страдает ожирением.

Недавно «Афиша Daily» рассказывала, как люди с ожирением сталкиваются со стигматизацией.