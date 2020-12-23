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Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России

Анастасия Цой
Сегодня в 16:39

Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России, пишет ТАСС. Президент порекомендовал властям регионов сделать 31 декабря 2020 года выходным днем, а также отметил, что на федеральном уровне сделать это пока нельзя.

Ранее лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе расширенного заседания Госсовета предложил Владимиру Путину сделать 31 декабря всероссийским выходным днем.

«Во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем. «Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник и последний день года», — отметил Неверов.

В 2019 году Путин уже комментировал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей России. «Сейчас уже середина декабря — приближаются новогодние праздники, не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода, но я вас всех услышал», — говорил он.

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, присоединился к новогодней благотворительной акции на платформе «СберВместе». С 14 по 27 декабря все средства от просмотра коллекции фильмов «Добрый новогодний подарок» в Okko будут переведены в фонд «Вклад в будущее», а «СберВместе» удвоит эту сумму.

В коллекцию «Добрый новогодний подарок», перечисления от просмотра которой будут направлены на занятия для особенных детей и детей-сирот, вошли комедии, приключения, фэнтези и фильмы для семейного просмотра. В подборку включены как новинки 2020 года, так и уже полюбившиеся зрителям кинокартины. «CберВместе» дает возможность людям ежедневно совершать добрые дела, а НКО — получать помощь для своих инициатив.

Фонд «Вклад в будущее» проводит акцию «Добрый новогодний подарок» пять лет. За это время для 9400 детей из 41 региона России специалисты из 101 специализированной некоммерческой организации (НКО) уже провели 102 000 занятий. Коллекция «Добрый новогодний подарок» будет доступна с 14 по 27 декабря в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko Smart Box и на сайте okko.tv.

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