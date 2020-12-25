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Большинство россиян хотят отказаться от вредных гастрономических привычек в новом году

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:36

Почти три четверти россиян (74%) хотят отказаться от вредных гастрономических привычек в новом году. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе экспресс-доставки «Самокат», проводившей соответствующее исследование.

Больше половины (56%) участников опроса надеются в 2021 году перестать наедаться перед сном. Еще 52% мечтают отказаться от фастфуда, а 48% — от мучного или сладкого. А вот кофе и энергетики готовы перестать употреблять только 8% респондентов.

Многие россияне считают, что пока пьют недостаточно воды (41%), едят мало овощей и фруктов (76%), мяса (51%) и молочных продуктов (48%). Тем не менее большинство из них не готовы тратить больше денег на продовольствие.

Напротив, жители России хотели бы покупать продукты за меньшую стоимость. 68% опрошенных ожидают появления большего выбора товаров со скидками, а еще 41% респондентов рассчитывают на снижение цен и переход к перерабатываемой упаковке.

Кроме того, участники исследования мечтают о повышении зарплаты в новом году (75%), саморазвитии (54%) и обновлении гардероба (40%). Любви недостает всего 16% россиян, судя по итогам опроса.

При этом около 5% респондентов отметят Новый год в одиночестве. 16% встретят праздник в небольшой компании близких друзей. Но большинство (45%) все же отпразднуют Новый год по-семейному. Однако традиционный большой новогодний стол будет только у 40%.

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