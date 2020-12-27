В России за сутки выявили 28 284 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 974 случая меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Псковской, Ростовской, Воронежской, Ростовской, Архангельской областях, Республике Карелии.