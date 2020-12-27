В России за сутки выявили 28 284 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 974 случая меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Псковской, Ростовской, Воронежской, Ростовской, Архангельской областях, Республике Карелии.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 050 248. За последние сутки вылечились 24 390 человек, за все время — более 2,4 млн. За сутки умерли 552 пациентов, за все время — 54 778.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80,3 млн человек, 1,75 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (18,9 млн). На втором и третьем — Индия (10,1 млн) и Бразилия (7,4 млн).