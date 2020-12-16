Новым гостем «вДудя» стал комик Алексей Смирнов

Юрий Дудь опубликовал новый выпуск своего ютьюб-шоу «вДудь». Его гостем на этот раз стал комик и один из создателей «Внутри Лапенко» Алексей Смирнов, известный также как Смирняга.

Смирнов, которого Дудь назвал «кумиром русских комиков» о российском юморе, свинг-вечеринке в стендап-клубе, создании «Внутри Лапенко» и отсылках к поп-культуре в сериях шоу. Комик рассказал, зачем учился на преподавателя русского языка и почему выступает в Comedy Club.

«В русском юморе есть только один человек, о котором все отзываются с максимальным респектом и любовью», — сказал Дудь Смирнову в начале выпуска. Он уточнил, что цель выпуска — узнать, откуда у Смирнова столько «респекта улиц».