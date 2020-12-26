Минздрав разрешил прививать людей старше 60 лет вакциной от коронавируса «Спутник V»

Минздрав разрешил применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет при массовой вакцинации. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава ведомства Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

«Теперь вакцина «Спутник V» разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Таким образом граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции», — сказал Мурашко. По его словам, исследования подтвердили безопасность применения вакцины для людей старшего возраста.

В Российском фонде прямых инвестиций, курирующем создание вакцины, сообщили, что она показала эффективность свыше 90% на людях старше 60 лет.

Мурашко добавил, что масштабная вакцинация началась во всех регионах страны. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что люди старше 60 лет уже с сегодняшнего дня, 26 декабря, смогут поставить вакцину «Спутник V».

В середине декабря по итогам третьей фазы испытаний российской вакцины ее эффективность снизили с 96% до 91,4%.

Ранее директор Центра им. Гамалеи, в котором разработали «Спутник V», говорил, что людей старше 60 лет начнут прививать только в 2021 году.

Президент России Владимир Путин ранее в декабре сообщил, что пока не привился от коронавирусной инфекции, потому что старше 60 лет.