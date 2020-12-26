Ученые назвали напиток, который вызывает самое сильное похмелье

Группа ученых назвала алкогольный напиток, который вызывает самое сильное похмелье. Об этом пишет «МедикФорум» со ссылкой на исследование.

Лидером по тяжести похмелья стал виски. За ним идут темный ром, бурбон, красное вино и бренди. По словам ученых, реакция организма во многом зависит от интенсивности цвета напитка: различные примеси, благодаря которым он приобретает цвет, негативно сказываются на общем состоянии выпившего. Соответственно, бесцветный алкоголь переносится легче.

При этом эксперты отмечают, что коктейли стоят «отдельной строкой», поскольку в них может быть смешано несколько видов алкоголя. Также специалисты указывают на опасность пива, которое люди зачастую пьют в большем количестве. Они отмечают, что риск похмелья увеличивается не только в зависимости от вида алкоголя, но и от количества выпитого.

«Афиша Daily» писала о том, как живут люди с алкогольной зависимостью в России. А еще собирала плейлист с песнями об алкогольных напитках.