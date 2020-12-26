перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ученые назвали напиток, который вызывает самое сильное похмелье 15:11
Группа Crosses фронтмена Deftones выпустила песню впервые за шесть лет 15:05
Pixabay Турция ужесточит правила въезда с 28 декабря
Турция ужесточит правила въезда с 28 декабря 14:29
Минздрав разрешил прививать людей старше 60 лет вакциной от коронавируса «Спутник V» 14:07
Число желающих остаться на удаленке навсегда увеличилось вдвое с апреля 13:56
Олег Тиньков подарил пятерым лучшим сотрудникам «Тинькофф банка» по автомобилю Tesla 13:28
Россиянин в одиночку пересек Тихий океан, чтобы во время пандемии коронавируса встретиться с семьей 12:55
Viv Lynch/Flickr Шайа ЛаБаф пройдет лечение от наркозависимости и получит психологическую помощь
Шайа ЛаБаф пройдет лечение от наркозависимости и получит психологическую помощь 12:44
В России за сутки выявили 29 258 случаев коронавируса 11:22
В массачусетском городе на заправках разместят стикеры с предупреждением о климатическом кризисе 11:11
Депутат в Якутии раскритиковал министра за декольте. Парламентария отчитал губернатор 10:08
Семейная идиллия в новом трейлере сериала «ВандаВижен» 9:22
The Sunday Service Collective/Instagram Хор Канье Уэста выпустил EP «Emmanuel»
Хор Канье Уэста выпустил EP «Emmanuel» 8:58
В США нашли покупателя для ранчо Майкла Джексона. «Неверленд» не могли продать больше четырех лет 4:07
В Пскове военный расстрелял из пушки торговый центр. Он случайно выпустил два снаряда 3:13
Vetements сделал экологичную елку из носков 2:29
Forbes опубликовал рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров года 1:37
Kate Trifo/Unsplash Британский штамм коронавируса добрался до Азии. Первых заболевших выявили в Японии
Британский штамм коронавируса добрался до Азии. Первых заболевших выявили в Японии 0:47
Московские школьники могут вернуться к очному обучению после Нового года Вчера в 23:58
Королева Великобритании Елизавета II выступила с рождественской речью Вчера в 23:24
Отключить рекламу

Ученые назвали напиток, который вызывает самое сильное похмелье

Анастасия Цой
Сегодня в 15:11

Группа ученых назвала алкогольный напиток, который вызывает самое сильное похмелье. Об этом пишет «МедикФорум» со ссылкой на исследование.

Лидером по тяжести похмелья стал виски. За ним идут темный ром, бурбон, красное вино и бренди. По словам ученых, реакция организма во многом зависит от интенсивности цвета напитка: различные примеси, благодаря которым он приобретает цвет, негативно сказываются на общем состоянии выпившего. Соответственно, бесцветный алкоголь переносится легче.

При этом эксперты отмечают, что коктейли стоят «отдельной строкой», поскольку в них может быть смешано несколько видов алкоголя. Также специалисты указывают на опасность пива, которое люди зачастую пьют в большем количестве. Они отмечают, что риск похмелья увеличивается не только в зависимости от вида алкоголя, но и от количества выпитого.

«Афиша Daily» писала о том, как живут люди с алкогольной зависимостью в России. А еще собирала плейлист с песнями об алкогольных напитках.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
мультфильм
Семейка Крудс: Новоселье
Доисторическая семейка снова в деле
рок
Маскарад «По...пляшем!»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Обратная связь
«Квартет И» + Ирина Горбачева празднуют Новый год
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить